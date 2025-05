Droht Masern-Epidemie wegen Konzert von Shakira?

Könnte Shakira für eine Masern-Epidemie in Amerika gesorgt haben? Die Sängerin war letzte Woche im MetLife Stadion knapp außerhalb von New York vor über 80.000 Zuschauern aufgetreten. Einer davon war laut des Gesundheitsministeriums von New Jersey an der ansteckendsten Krankheit der Welt erkrankt. Weshalb nun befürchtet wird, dass sich die Masern in den Vereinigten Staaten rasend schnell verbreiten könnten.