Mitterwallner gibt Comeback nach Vuelta-Crash

Zweieinhalb Wochen nach ihrem Sturz-Aus auf dem Rennrad bei der Vuelta tritt Mona Mitterwallner in Nove Mesto schon wieder im Mountainbike-Weltcup in die Pedale. Die im Gesicht lädierte Marathon-Weltmeisterin hat ohne Umschweife in ihrer Tiroler Heimat an der Form für den Neustart in ihrem Stamm-Metier gefeilt.