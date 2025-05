Opposition pfeift auf blau-schwarze Hymnen-Pläne

Aus dem Plan von FPÖ und ÖVP, die steirische Landeshymne in der Verfassung zu verankern, wird wohl nichts: Die Opposition machte am Mittwoch geschlossen ihr Veto gegen das von Beginn an umstrittene Vorhaben offiziell, die notwendige Zweidrittel-Mehrheit bleibt damit Wunschtraum der Regierer.