Eklat um JJ: Vergleicht Israel mit Russland

Die EBU, ein Zusammenschluss von Rundfunkanstalten aus Europa und darüber hinaus, ist Veranstalter des Eurovision Song Contest, der seit 1956 ausgetragen wird. 2025 fand das Finale in Basel statt. JJ gewann mit dem Lied Wasted Love. Israel belegte den zweiten Platz – für das Land trat in diesem Jahr die Sängerin Yuval Raphael an, die selbst Überlebende des Angriffs auf das Nova-Musikfestival ist. Mit ihrem Lied New Day Will Rise gewann sie jedoch das Televoting.