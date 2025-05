Uber startet Fahrten mit Lenkerinnen für Frauen

Der Anteil von Fahrerinnen auf der Uber-Plattform ist in Deutschland noch sehr gering. Das könne dazu führen, dass es etwas länger dauert, bis eine Fahrt von Frauen für Frauen vermittelt werde, teilte das Unternehmen mit. Zunächst gibt es die Wahlmöglichkeit in Berlin, Frankfurt und München. Im vergangenen Jahr wurde diese in Paris eingeführt.