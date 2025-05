Kindergartenkinder durften Müttern nichts basteln

„Nur eine spontane Reaktion“

Doch offenbar war die Aufregung darüber nun doch zu groß. Wie die zuständige Abteilung des Landes bestätigt, wird das für Dienstag angesetzte Elternpicknick dazu genutzt, um bei Bastelstationen Geschenke für den Mutter- und den Vatertag gleichzeitig zu gestalten – also knapp eineinhalb Wochen nach Ersterem und drei Wochen vor Letzterem. Dass das immer schon so geplant war, daran will aber von den Eltern niemand glauben. Denn die Veranstaltung wurde schon vor Monaten geplant, von gemeinsamem Basteln war aber selbst in der schriftlichen Einladung keine Rede. „Das ist jetzt nur eine spontane Reaktion auf den verursachten Wirbel“, ist man sich in der betroffenen Gemeinde sicher.