„Besorgt, inakzeptabel“: Justiz gegen Polit-Pläne

Aufregung beim Höchstgericht. Diese Woche, am 23. Mai, endet die Bewerbungsfrist der Positionen des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) und der Vizepräsidentin. Rudolf Thienel geht Ende August in Pension, Anna Sporrer wechselte auf einem SPÖ-Ticket an die Spitze des Justizministeriums. Der Dachverband sorgt sich um das Vertrauen in die Unabhängigkeit, zumal konkrete Regelungen wie unabhängige Gremien oder objektives Auswahlverfahren fehlen.