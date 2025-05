Von der Leyens Kurswechsel: Hilfe für EU-Bauern

„Vereinfachung bedeutet nicht automatisch, dass man seine Ambitionen zurückschraubt. Sie bedeutet nicht die Abschaffung politischer Ziele oder von Sozial- und Umweltstandards, sondern im Gegenteil, sie so effizient wie möglich zu gestalten“, betonte die Kommission gegenüber kritischen Stimmen, die genau dies befürchten. „Wir bringen den Pragmatismus in die Gemeinsame Agrarpolitik zurück“, so Agrarkommissar Christophe Hansen in einer Aussendung.