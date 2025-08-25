NGO-Schiff von libyscher Küstenwache beschossen

Das Wochenende war bereits zuvor von Kontroversen geprägt. Mitglieder der italienischen Hilfsorganisation „Mediterranea Saving Humans“ hatten dem Willen des Innenministeriums nicht entsprochen und zehn gerettete Migranten nach Trapani auf Sizilien gebracht – und nicht wie angewiesen ins viel weiter entfernte Genua. Für die Crew sei es „inakzeptabel“ gewesen, traumatisierte Schiffbrüchige weitere drei Tage bei bis zu drei Meter hohen Wellen über das Meer nach Ligurien zu transportieren.