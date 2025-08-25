Kühbauer gegen Stöger! Die Highlights im Video

Im Duell der beiden Kult-Trainer und Ex-Kollegen Peter Stöger und Didi Kühbauer behielt der Rapid-Coach am Sonntag die Oberhand. Die Hütteldorfer hatten die Partie lange Zeit unter Kontrolle, am Ende machte es der WAC aber doch nochmal spannend. Die Highlights hier im Video – in Kooperation mit Sky Sport Austria.