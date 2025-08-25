Kann Meghan ihre Fans mit neuen Folgen einkochen?

Wer nach der zweiten Staffel von „With Love, Meghan“ nicht genug hat, kann sich zum Ende des Jahres außerdem auf ein Weihnachtsspecial der Serie freuen. Dass sie ein Faible für opulenten Weihnachtsschmuck hat, stellte die Herzogin von Sussex schon mehrfach unter Beweis. Unter anderem ließ sie sich schon beim Schmücken eines gut und gerne vier oder fünf Meter hohen Christbaums auf einer Leiter ablichten.