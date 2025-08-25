Vorteilswelt
Nach fiesen Lästereien

Kann Meghan ihre Fans mit neuen Folgen einkochen?

Royals
25.08.2025 11:42
Herzogin Meghan schwingt ab Dienstag auf Netflix wieder den Kochlöffel.
Herzogin Meghan schwingt ab Dienstag auf Netflix wieder den Kochlöffel.(Bild: © 2025 Netflix, Inc.)

Mit Liebesgrüßen aus Kalifornien und einer zweiten Staffel ihrer Lifestyleserie meldet sich Herzogin Meghan zurück. „Ich liebe die Idee, einfach Zeit miteinander zu verbringen und neue Wege zu finden, den Leuten zu zeigen, dass man sie mag“, sagt die 44-Jährige im Trailer zur zweiten Staffel ihrer Lifestylesendung „With Love, Meghan“, die ab Dienstag (26. August) bei Netflix zu sehen ist.

„Unterhaltsam“ und „herzerwärmend“ sind die neuen Folgen laut Netflix. Die Frau von Prinz Harry (40) werde gemeinsam mit prominenten Köchen, talentierten Künstlern und engen Freunden backen, kochen und Tipps für ein schönes Leben geben.

Zu den prominenten Gästen gehören etwa US-Model Chrissy Teigen, Modedesigner Tan France, der britische Autor Jay Shetty oder auch der aus Spanien stammende Starkoch José Andrés.

Herzogin Meghan kocht in Staffel 2 von „With Love, Meghan“ unter anderem mit Model Chrissy ...
Herzogin Meghan kocht in Staffel 2 von „With Love, Meghan“ unter anderem mit Model Chrissy Teigen.(Bild: © 2025 Netflix, Inc.)

„Aufgesetzt, selbstgefällig und klebrig“
Die erste Staffel war auf durchwachsene Resonanz gestoßen. Unter anderem fehlte es den Kritikern an Authentizität – die Frau von Prinz Harry (40) habe die Serie nicht etwa im eigenen Zuhause im kalifornischen Montecito gedreht, sondern in einem angemieteten Domizil.

  Die Zeitung „Times“ schrieb damals, die Serie sei zwar voll von Haushaltstipps und unermüdlichem Lächeln, wirke aber aufgesetzt, selbstgefällig und klebrig. Einer Kritikerin des „Guardian“ fehlte es an Humor, Ironie und Selbsterkenntnis, die Serie sei „voller nutzloser Informationen, die man nur schwer wieder aus dem Kopf bekommt“.

  Ob die neue Staffel etwas mehr Authentizität mitbringt? Im dazugehörigen Trailer ist Meghan jedenfalls dabei zu sehen, wie sie einen Laib Brot aufschneidet, Blumengestecke macht, scherzt und überschwängliche Komplimente macht. Etwa, wenn sie sagt: „Das sieht fantastisch aus“, während eine Frau zu Gast ist, deren Gesicht hinter ihrem Lockenschopf kaum zu sehen ist und die mit bloßen Händen in einer Schüssel Salat wühlt.

Neuer Netflix-Deal und weitere Produktionen
Vor einer neuen Staffel schreckt der Streaminganbieter trotz schlechter Kritiken also nicht zurück – und nicht nur das. Erst kürzlich hatten Harry und Meghan ihre Zusammenarbeit mit Netflix verlängert. Der Herzog und die Herzogin von Sussex hätten einen mehrjährigen sogenannten First-Look-Vertrag unterzeichnet, teilte ihre Produktionsfirma Archewell Productions vor knapp zwei Wochen mit.

  Mit einem solchen Vertrag sichert sich der Streaminganbieter ein Vorkaufsrecht an Projekten von Harry und Meghan. Produziert werden sollen etwa Filme und Fernsehsendungen. „Harry und Meghan sind einflussreiche Stimmen, deren Geschichten bei Zuschauern weltweit Anklang finden“, begründete die für Inhalte verantwortliche Netflix-Managerin Bela Bajaria den Schritt.

Auf die 2. Staffel von „With Love, Meghan“ soll ein Weihnachtsspecial folgen.
Auf die 2. Staffel von „With Love, Meghan“ soll ein Weihnachtsspecial folgen.(Bild: © 2025 Netflix, Inc.)

  Auch die Marke „As Ever“, unter der Meghan Marmelade und andere Luxuslebensmittel wie Wein verkauft, soll Teil der Zusammenarbeit sein. Produkte davon sind auch bei „With Love, Meghan“ zu sehen.

Weihnachtsspecial geplant
Meghan und Harry – der jüngere Sohn von König Charles III. (76) – hatten sich vor mehr als fünf Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt. Sie leben mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in den USA. Das Verhältnis zu den Royals gilt nach diversen Vorwürfen nach wie vor als zerrüttet.

  Nach ihrem Abschied aus dem engeren Kreis der Königsfamilie hatten Meghan und Harry bereits einen Vertrag mit Netflix abgeschlossen und mehrere Projekte auf den Bildschirm gebracht. Aktuell produziere Archewell Productions auch eine Dokumentation über Waisenkinder in Uganda, die später in diesem Jahr auf Netflix erscheinen soll. Weitere Projekte verschiedener Genres befinden sich in „aktiver Entwicklung“.

Wer nach der zweiten Staffel von „With Love, Meghan“ nicht genug hat, kann sich zum Ende des Jahres außerdem auf ein Weihnachtsspecial der Serie freuen. Dass sie ein Faible für opulenten Weihnachtsschmuck hat, stellte die Herzogin von Sussex schon mehrfach unter Beweis. Unter anderem ließ sie sich schon beim Schmücken eines gut und gerne vier oder fünf Meter hohen Christbaums auf einer Leiter ablichten.

