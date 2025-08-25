Vorteilswelt
Doch noch Neuzugang?

Ilzer plagen Sorgen! Teamspieler schwer verletzt

Deutsche Bundesliga
25.08.2025 11:34
Christian Ilzer muss lange Zeit auf einen Stammspieler verzichten.
Christian Ilzer muss lange Zeit auf einen Stammspieler verzichten.(Bild: GEPA)

Nach dem Traumstart in die Bundesliga-Saison gegen Bayer Leverkusen (2:1) hat es für Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer einen herben Rückschlag gegeben. Stammverteidiger Koki Machida hat einen Kreuzbandriss erlitten und fällt lange aus. Nun könnte man doch nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden ... 

0 Kommentare

Den Triumph gegen Leverkusen haben Hoffenheim und Machida teuer bezahlt. Der japanische Nationalspieler hat einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten und muss operiert werden. Der Neuzugang fällt damit für längere Zeit aus.

TSG hält die Augen offen
„Das ist eine bittere Nachricht für uns und natürlich für Koki selbst. Er hat sich als Neuzugang in kürzester Zeit hervorragend in die Mannschaft integriert und spielt vor allem in unserer Defensive eine tragende Rolle. Vor diesem Hintergrund tut uns dieser Ausfall weh“, erklärt Sportchef Andreas Schicker.

Die Verletzung des Japaners könnte nun auch nochmal personelle Konsequenzen haben. „Wir müssen bei Koki mit einer längeren Ausfallzeit rechnen. Daher werden wir noch einmal die Augen auf dem Transfermarkt offen halten – nach einem möglichen Ersatz auf der Position des linken Innenverteidigers“, so Schicker abschließend. 

