Vandalen beschmierten Railjet von vorne bis hinten

Die Schadenssumme für Reinigung, inklusive eingerechneter Stehzeiten des Wagenmaterials, habe sich im Vergleich zu 2023 um 1,4 Millionen erhöht. „Graffiti sind kein Kavaliersdelikt. Die ÖBB haben in den vergangenen Jahren die Gangart gegenüber Sprayern sukzessive verschärft. Jedes einzelne Graffiti wird konsequent zur Anzeige gebracht und in einer Datenbank dokumentiert. So können auch zurückliegende Delikte zugewiesen werden“, warnen die Bundesbahnen.