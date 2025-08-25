Einbruch bei Spitzen-Team! Mehrere Räder gestohlen

Die 80. Austragung der Vuelta am Samstag war in Italien gestartet. Am (heutigen) Montag wartet mit dem dritten Teilstück von San Maurizio Canavese nach Ceres über 134,6 Kilometer die nächste Etappe auf italienischem Boden. „Unsere Mechaniker arbeiten hart daran, dass das Team für die dritte Etappe bestens vorbereitet ist“, erklärte Vingegaards Team. Den Angaben zufolge hat die Polizei die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.