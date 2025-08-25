Beckhams sorgen in knappen Speedos für Aufsehen

Die Fans sind sich da ziemlich sicher! Die Kommentare unter dem Bild sprechen Bände: „Okay, habe herangezoomt“ und „DIE blaue Speedo ... ikonisch“ sind nur zwei der begeisterten Reaktionen. Ein anderer User meint trocken: „Ja … er weiß, was er tut lol.“ Der Beckham-Spross weiß eben, wie man für Schlagzeilen sorgt.