Beckhams sorgen in knappen Speedos für Aufsehen

Cruz Beckham, der jüngste Sohn der Beckham-Dynastie, bringt das Internet mal wieder zum Kochen. Der 20-Jährige teilte auf Instagram ein Urlaubsfoto, das ihn und seinen Vater David im Partnerlook zeigt – und zwar in Badehosen, die wirklich kaum kleiner sein könnten.
Während David (50) in einem schlichten schwarzen Modell posiert, stiehlt ihm Cruz mit seinem leuchtend blauen Speedo ganz klar die Show. Cruz sitzt mit weit gespreizten Beinen und blickt verträumt auf seine Waschbrettbauch-Muskeln. Ob er dabei weiß, was er tut?
Die Fans sind sich da ziemlich sicher! Die Kommentare unter dem Bild sprechen Bände: „Okay, habe herangezoomt“ und „DIE blaue Speedo ... ikonisch“ sind nur zwei der begeisterten Reaktionen. Ein anderer User meint trocken: „Ja … er weiß, was er tut lol.“ Der Beckham-Spross weiß eben, wie man für Schlagzeilen sorgt.
Antwort auf Spannungen?
Ob das Foto eine direkte Antwort auf die jüngsten Spannungen mit seinem Bruder Brooklyn ist, bleibt offen. Der älteste Sohn von David und Victoria Beckham hat komplett mit seiner Familie gebrochen. Grund sein soll seine Frau Nicola Peltz, die ihre Schwiegerfamilie offenbar nicht ausstehen kann.
Cruz hatte seinem älteren Bruder in der Vergangenheit öffentlich vorgeworfen, ein „Betrüger“ zu sein und im Juli sogar geschrieben: „Du bist tot für mich.“
Scheint, als wäre der Familienurlaub eine gute Ablenkung von den Drama-Schlagzeilen.
Der Begriff Speedo bezeichnet eine sehr knappe, eng anliegende Badehose für Männer, meist im Stil eines Slips. Der Name leitet sich von der weltbekannten Schwimmbekleidungsmarke Speedo ab, die diesen Stil populär gemacht hat.
