Wir werden immer mehr kühlen statt heizen müssen

Dieser Wert dürfte abhängig von günstigeren oder ungünstigeren Klimaerwärmungsszenarien im Jahr 2050 auf jährlich 3,5 bis 6,3 Terawattstunden ansteigen. Rund zwei Drittel dieses Bedarfs wird in Wohnungen bestehen, der Rest entfällt auf Büros, schreiben die Autoren. Heruntergebrochen haben die Experten den prognostizierten Bedarf auch auf lokale Gegebenheiten wie vorhandenen Wohn- und Büroinfrastruktur. Der größte Kühlbedarf wird auch 2050 in Wien und Umgebung, dem Burgenland und entlang des Donautales bestehen, heißt es in dem Bericht. Aber die größten Bedarfszuwächse werde es in alpin geprägten Bundesländern geben, weil sich in der nicht allzu fernen Zukunft „auch die höher gelegenen Regionen stärker als bisher erwärmen“, halten die Forschenden in der Aussendung der Boku vom Montag fest.