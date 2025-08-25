Vorteilswelt
Experten zeigen auf

Symbole für Gut und Böse: Wie Vögel Kultur prägen

Kärnten
25.08.2025 12:00
Der bunte Bienenfresser ist einer von wenigen Vögeln, der sich in Kärnten aufgrund der Wärme ...
Der bunte Bienenfresser ist einer von wenigen Vögeln, der sich in Kärnten aufgrund der Wärme ansiedelt.(Bild: Gebhard Brenner)

Vögel haben Kärntens Kultur geprägt. Sie wurden zu Symbolen für Gut und Böse und kommen sogar in der Sprache bei vielen Sprichwörtern vor. Warum das so ist, diskutieren 20 Wissenschaftler aus unterschiedlichen Bereichen im Rahmen einer zweitägigen Tagung im Lavanttal.

Ihr Gesang, die verschiedenen Arten und ihr Vorkommen haben Menschen schon seit jeher fasziniert. Bereits in der antiken Bildwelt wurden Vögel zu zentralen Symbolen und Motiven. Und auch der Aberglaube brachte verschiedene Vogelarten in Verbindung mit guten und schlechten Omen. 

Inwieweit Vögel in unsere Kultur eingebettet sind, wollen mehrere Experten von 18. bis 20. September bei der Vogeltagung im Museum im Lavanthaus aufzeigen.

Wissenschaftlicher Austausch
Ziel dieses wissenschaftlichen Zusammenkommens ist es, das Thema aus möglichst vielen Blickwinkeln zu betrachten. Museumsleiter Christian Bachhiesl: „Wir planen schon seit einiger Zeit, unsere derzeit laufende Sonderausstellung mit einer wissenschaftlichen Tagung zu kombinieren. Nun haben wir einige Wissenschaftler erreicht, und können dieses Vorhaben umsetzen.“

Im Museum im Lavanthaus findet parallel zur Sonderausstellung eine Vogeltagung mit Experten ...
Im Museum im Lavanthaus findet parallel zur Sonderausstellung eine Vogeltagung mit Experten statt.(Bild: Picasa)

„Jeder Vortragende ist auf seinem Forschungsfeld ein ausgewiesener Experte und die vielen unterschiedlichen Fachrichtungen und methodischen Herangehensweisen lassen einen spannenden Gedankenaustausch erwarten“, so Bachhiesl. Näheres zum Programm der übrigens öffentlich zugänglichen Veranstaltung wird demnächst bekanntgegeben. 

Elena Überbacher
Experten zeigen auf
Symbole für Gut und Böse: Wie Vögel Kultur prägen
Europacup-Woche
Sturm, Rapid & WAC! So sehen Sie Eurofighter live
Gefeiertes Projekt
Zusammenhelfen: Landjugend gestaltet Ortsplatz neu
Frontalkollision
Jugendliche Spritztour endete im Krankenhaus
Krone Plus Logo
Willkommen in Kärnten
VSV-Ass Nick Hutchison: Zum ersten Mal erstklassig
