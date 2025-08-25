Symbole für Gut und Böse: Wie Vögel Kultur prägen

Vögel haben Kärntens Kultur geprägt. Sie wurden zu Symbolen für Gut und Böse und kommen sogar in der Sprache bei vielen Sprichwörtern vor. Warum das so ist, diskutieren 20 Wissenschaftler aus unterschiedlichen Bereichen im Rahmen einer zweitägigen Tagung im Lavanttal.
Ihr Gesang, die verschiedenen Arten und ihr Vorkommen haben Menschen schon seit jeher fasziniert. Bereits in der antiken Bildwelt wurden Vögel zu zentralen Symbolen und Motiven. Und auch der Aberglaube brachte verschiedene Vogelarten in Verbindung mit guten und schlechten Omen.
Inwieweit Vögel in unsere Kultur eingebettet sind, wollen mehrere Experten von 18. bis 20. September bei der Vogeltagung im Museum im Lavanthaus aufzeigen.
Wissenschaftlicher Austausch
Ziel dieses wissenschaftlichen Zusammenkommens ist es, das Thema aus möglichst vielen Blickwinkeln zu betrachten. Museumsleiter Christian Bachhiesl: „Wir planen schon seit einiger Zeit, unsere derzeit laufende Sonderausstellung mit einer wissenschaftlichen Tagung zu kombinieren. Nun haben wir einige Wissenschaftler erreicht, und können dieses Vorhaben umsetzen.“
„Jeder Vortragende ist auf seinem Forschungsfeld ein ausgewiesener Experte und die vielen unterschiedlichen Fachrichtungen und methodischen Herangehensweisen lassen einen spannenden Gedankenaustausch erwarten“, so Bachhiesl. Näheres zum Programm der übrigens öffentlich zugänglichen Veranstaltung wird demnächst bekanntgegeben.
