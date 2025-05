Mit Lafer unterwegs in Istrien

Und darf sich nun nach ein paar Minuten graben freuen. Mit der erdigen Knolle in der Hand und einem schelmischen Grinsen im Gesicht – als wolle er sagen: „Seht her, mein Schatz!“ Den er nachher voller Begeisterung über eine Eierspeise hobeln wird. „Genuss braucht nicht immer ein Vielfaches an Zutaten“ – wenige, dafür gute, spezielle Produkte reichen aus, um ein Gericht zu etwas Besonderem zu machen, ist Lafer überzeugt von den Erzeugnissen im istrischen Hinterland. Wer nur an der Küste bleibt, verpasst durchaus so einiges.