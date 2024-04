Masseverwalter: Großes Interesse an Benko-Ruine

Mehr als 100 Insolvenzen in Österreich und Deutschland

Apropos Benkos Firmengeflecht: Nicht nur das in weiten Teilen zahlungsunfähige Signa-Konglomerat ist stets schwer durchschaubar gewesen. Das gilt auch bei den Dutzenden Insolvenzen einzelner Signa-Gesellschaften. Denn neben zwölf Insolvenzen, mit denen das taumelnde Immobilienunternehmen in Österreich in Verbindung steht, sind es in Deutschland samt dort gesetzlich auch möglicher „vorläufiger Insolvenzen“ mehr als 100.