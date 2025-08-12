Eine Führung, die niemand braucht

Schlussendlich zog das Trainerteam um Thomas Schnöll, Co-Trainer Christopher Kronreif und Tormanntrainer Daniel Reiter die Reißleine.



Bischofshofens Patrick Reiter legt nach

“Wir als Klub sind bestrebt, ein sportliches Alleinstellungsmerkmal zu haben. Mit Geld können wir nicht punkten. Bei uns können die Spieler und Trainer rund um die Uhr professionell arbeiten. Die Verantwortung liegt aber beim Trainer. Genau hier haben wir große Unterschiede festgestellt“, legte Klubchef Patrick Reiter gegenüber der „Krone“ nach.