Vorsicht Giftköder! Hund krampfte nach Gassi-Runde

Hundehalter aufgepasst: In Ried im Traunkreis haben bisher unbekannte Täter offenbar Giftköder ausgelegt. Wie jetzt bekannt wurde, tappte bereits am 30. April der Australian Shepherd einer 48-Jährigen in die Falle. Die Halterin war mit ihrem vier Jahre alten Hund auf der sogenannten Lagerhaus-Runde im Ort spazieren.