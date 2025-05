Uni unterstützt deutsche Polizei bei Mördersuche

Sichtbarmachen unsichtbarer Objekte

In besonders dicht bewachsenen Regionen wurde das bereits 2018 an der JKU entwickelte Abtastverfahren, Airborne Optical Sectioning (AOS) eingesetzt. Es ermöglicht durch die Kombination vieler Einzelaufnahmen das virtuelle Wegrechnen von Verdeckung und somit das Sichtbarmachen von eigentlich unsichtbaren Objekten unter dichter Vegetation. Gezeigt wurde das Potenzial von AOS bereits bei der Suche nach Vermissten, bei Wildbeobachtungen, Waldbranderkennung, und in Bereich Archäologie.