Wenn die ganze Familie die rote Jacke trägt

Seit Ururgroßvater dabei

Seit insgesamt fünf Generationen bereichert die Familie das soziale Zusammenleben an der Ortsstelle und in der Region. Der Ursprung ihrer Rotkreuz-Verbundenheit reicht weit in die Vergangenheit zurück: Ururgroßvater Alois Lehner gründete noch vor 1900 die Rettungsabteilung der Feuerwehr Ottensheim. Seine Tochter Paula half im Ersten Weltkrieg freiwillig als Rotkreuzschwester in einem Lazarett an der Russlandfront – und bezahlte ihren Einsatz mit dem Leben. Sie starb an Lungen-Tuberkulose, die sie sich dort zugezogen hatte.