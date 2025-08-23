OÖ-Derby der Sieglosen: „Wenn‘s sein muss dreckig“

Leidenschaft ist diesmal Pflicht

„Alle im Verein gehen mit der Situation gut um. Wir sind überzeugt, dass wir in die Erfolgsspur kommen“, sagt Trainer Mitja Mörec, der zu wissen glaubt, was BW Linz erwartet. „Ried hat nach dem Aufstieg die Spielidee nicht geändert, hat einen klaren Plan. Sie werden nicht viel ändern und kommen über die Robustheit, sind gefährlich durch Standards“, sagt Mörec, dessen Team im Vergleich zum Lustlos-Auftritt im letzten Heimspiel beim 0:1 gegen Hartberg Feuer zeigen muss. „Leidenschaft und Wille müssen da sein! Wenn es ein dreckiges Spiel sein muss, dann muss es ein dreckiges sein – es geht nicht darum, schön zu spielen. Wir wissen, dass es ein besonderes Spiel ist“, so der Slowene.