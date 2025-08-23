OÖ-Derby der Sieglosen: „Wenn‘s sein muss dreckig“

Über zwei Jahre mussten die Ried-Fans warten, aber am Samstag ist es so weit: Ab 17 Uhr steigt für die Innviertler bei Blau-Weiß endlich wieder ein OÖ-Derby in der Bundesliga! Vor dem BW-Trainer Mitja Mörec von der Wende überzeugt ist und Gäste-Coach Max Senft eindringlich vor den Torlos-Linzern warnt!
Der Stotterstart beider Teams verleiht dem Duell Letzter – Vorletzter in Linz bereits in der 4. Runde zusätzliche Brisanz. „Die Vorfreude ist riesig, es gibt im Fußball nichts Schöneres als ein Derby im ausverkauften Stadion. Druck ist da, aber wir sehen das als zusätzliche Motivation“, brennt Blau-Weiß-Zugang Christopher Cvetko, dessen Team punkt- und torlos ins Spiel geht.
Leidenschaft ist diesmal Pflicht
„Alle im Verein gehen mit der Situation gut um. Wir sind überzeugt, dass wir in die Erfolgsspur kommen“, sagt Trainer Mitja Mörec, der zu wissen glaubt, was BW Linz erwartet. „Ried hat nach dem Aufstieg die Spielidee nicht geändert, hat einen klaren Plan. Sie werden nicht viel ändern und kommen über die Robustheit, sind gefährlich durch Standards“, sagt Mörec, dessen Team im Vergleich zum Lustlos-Auftritt im letzten Heimspiel beim 0:1 gegen Hartberg Feuer zeigen muss. „Leidenschaft und Wille müssen da sein! Wenn es ein dreckiges Spiel sein muss, dann muss es ein dreckiges sein – es geht nicht darum, schön zu spielen. Wir wissen, dass es ein besonderes Spiel ist“, so der Slowene.
Ried-Coach sieht Blau-Weiß als Favoriten
Wie sein Team gegen Rieds baumlange Verteidiger endlich erstmals die Torhymne auslösen will? „Wir brauchen im letzten Drittel eine bessere Passquote, müssen noch zielstrebiger sein, Flanken in die Box bringen, Abschlüsse suchen, bei zweiten Bällen stark sein“ so Mörec, dessen Elf bei den Buchmachern als leichter Favorit ins Spiel geht. Dies wundert Ried-Trainer Max Senft nicht: „Dass Blau-Weiß im Oberen Play-off war, ist nicht fünf Jahre her – sondern drei Monate! Ich muss auch ganz stark warnen: Die Leistungen von Blau-Weiß werden nicht so weitergehen! Sie haben eine sehr charakterstarke Mannschaft und ein gutes Trainerteam, werden die Lehren ziehen. Ich erwarte sie gegen uns besser als zuletzt.“
Blau-Weiß muss umstellen
Auch seine Aufsteiger haben (nach Duellen mit Top-Gegnern wie Salzburg und Sturm) erst einen Punkt am Konto! „Bei uns im Verein spricht glaub’ ich niemand von einem missglückten Start. Wir legen uns aber den Druck selbst auf, dass wir gute Leistungen in Zählbares umwandeln wollen“, so Senft, dessen Route klar ist: „Wir verfolgen unsere Kernidee, treffen in jedem Spiel die Adaptionen. Blau-Weiß muss wegen Andersons Sperre personell oder im System umstellen. Wir versuchen immer auf verschiedene Szenarien reagieren zu können – seien es Formationen, Karten oder VAR-Entscheidungen“, so Senft, der auch ein torreiches Derby für gut möglich hält: „Weil hochemotionale Spiele immer eine Fläche für viele Chancen bieten!“
Kommentare
