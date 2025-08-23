Vorteilswelt
Die Stars hautnah

Kein Leberkäse, aber dafür andere Aufputschmittel

Oberösterreich
23.08.2025 20:12
Ein kleines Beachvolleyball-Match vor dem Auftritt? Die Jungs von ClockClock nutzten die Zeit ...
Ein kleines Beachvolleyball-Match vor dem Auftritt? Die Jungs von ClockClock nutzten die Zeit zwischen Bandprobe und ihrer Show in Linz recht sinnvoll.(Bild: Wenzel Markus)

Womit sich die Stars beim „Krone“-Fest vor ihrem Auftritt in Linz versorgten und wo Clueso den besten Espresso der Stadt gefunden hat. Die Stars zeigten sich auch am zweiten Festtag hautnah und gaben interessante Einblicke preis.

Drei prominente Deutsche als Touris in Linz: „Die Altstadt ist wie in Heidelberg – mit vielen Bars, voll nett. Und wir haben auch ohne Google Maps hergefunden. Wir waren sogar beim Leberkas-Pepi, aber die Schlange davor war zu lang“, so das Trio ClockClock, das mit „Sorry“ oder „Someone Else“ einen fulminanten Durchbruch hatte, dennoch am Boden geblieben ist.

Navy-Seals-Atemtechnik vor dem Auftritt
Vor dem Auftritt beim Linzer „Krone“-Fest musste eine kleine Sporteinheit sein: „Klar – bei zwei Sportstudenten im Team ist ein Beachvolleyball immer mit dabei.“ Und auch in Sachen Vorbereitung gibt es ein cooles Ritual: „Fabian macht mit uns immer so eine Navy-Seals-Atemtechnik. Dann sind wir voll fokussiert“, plaudert Sänger Bojan Kalajdzic aus dem Nähkästchen.

DJ Rene Rodrigezz brauchte seine Milchschnitte für den Zuckerhaushalt.
DJ Rene Rodrigezz brauchte seine Milchschnitte für den Zuckerhaushalt.(Bild: Wenzel Markus)

Zu Fuß zum Fest gekommen
Auch DJ Rene Rodrigezz versprühte Energie ohne Ende – nicht nur wegen der Milchschnitte, die sich der Linzer wegen des Zuckerhaushalts gönnte. Immerhin kam der 39-Jährige erstmals auch zu Fuß zu einem Festival: „Total praktisch, ich wohne ja nur vier Kilometer entfernt.“

Ohne Banane geht nichts! Lika Doss stärkte sich mit Obst.
Ohne Banane geht nichts! Lika Doss stärkte sich mit Obst.(Bild: Wenzel Markus)

Lika Doss setzte auch auf süßes „Doping“, die 27-Jährige schnappte sich eine Banane als Aufputschmittel. Help! A Beatles Tribute kamen indes ganz ohne aus, sorgten trotzdem für richtig gute Stimmung auf der Bühne .

Mit einem guten Espresso vom Hessenplatz kam Clueso gut gelaunt zum Linzer „Krone“-Fest.
Mit einem guten Espresso vom Hessenplatz kam Clueso gut gelaunt zum Linzer „Krone“-Fest.(Bild: Wenzel Markus)

„Ein perfekter Start“
So wie Clueso. Der genoss am Nachmittag dafür die Einladung des Gastro-Kiosk Tutto Berny am Hessenplatz. „Der Espresso war richtig gut. Und der Chef persönlich machte mir sogar extra einen Lachs-Bagel. Der hat wohl im Vorfeld mein Interview in der ,Krone’ gelesen. Darin stand, dass ich in jeder Stadt, in der ich auftrete, immer auf der Suche nach dem besten Kaffee bin. Und dann hat er sich über Instagram bei mir gemeldet. Das war echt cool. Ein perfekter Start für einen tollen Abend.“

Oberösterreich

