Kein Leberkäse, aber dafür andere Aufputschmittel

„Ein perfekter Start“

So wie Clueso. Der genoss am Nachmittag dafür die Einladung des Gastro-Kiosk Tutto Berny am Hessenplatz. „Der Espresso war richtig gut. Und der Chef persönlich machte mir sogar extra einen Lachs-Bagel. Der hat wohl im Vorfeld mein Interview in der ,Krone’ gelesen. Darin stand, dass ich in jeder Stadt, in der ich auftrete, immer auf der Suche nach dem besten Kaffee bin. Und dann hat er sich über Instagram bei mir gemeldet. Das war echt cool. Ein perfekter Start für einen tollen Abend.“