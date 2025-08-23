Nach irrer Fahrt lachte Lenker und zitterte extrem

Passanten alarmierten am Samstag um 12.40 Uhr die Polizei, weil im Welser Stadtteil Schafwiesen ein Autolenker wie verrückt herumfahren soll und auch schon Unfälle passiert sind. Der Lenker beschleunigte mehrmals mit durchdrehenden Rädern, bremste mit stark quietschenden Rädern wieder bis zum Stillstand, wiederholte das mehrmals und kollidierte schließlich mit abgestellten Autos.



Führerschein war schon weg

Vor Ort konnten die Polizisten einen 27-jährigen Afghanen aus Wels aus dessen Fahrzeug bringen. Er konnte keine sinnvollen Angaben machen, lachte nur, war abwesend und zitterte extrem. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen, weil ihm dieser vor Tagen bereits vorläufig abgenommen worden war. Der Afghane war beeinträchtigt, ein Gespräch nur sehr bedingt möglich. Er versuchte auch, sich mehrmals von der Amtshandlung zu entfernen.



Untersuchung verweigert

Aufgrund der eindeutigen Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung wurde er zur klinischen Untersuchung aufgefordert, wobei die Vorführung mit einem Lachen und Grinsen verweigert wurde. Sieben Blasversuche beim Alkovortest schlugen fehl, daher wurde er auch zu einem Alkomattest aufgefordert. Nach mehreren ungültigen Blasversuchen wurde auch dieser verweigert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel abgenommen.