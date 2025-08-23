Auftrittslust war größer als die Zahnschmerzen

Kaum hatte die Sonne das Urfahraner Donauufer in goldenes Licht getaucht, sorgte – Punkt 17.45 Uhr – die Mountain Crew auf der Radio OÖ-Partybühne für den ersten großen Partyknall des Abends. Doch dass es überhaupt so weit kommt, war alles andere als sicher. Leadsänger Philipp kämpfte mit heftigen Zahnschmerzen und stand schon kurz davor, den Auftritt abzusagen. Seelische Unterstützung kam von Mama Claudia, die ihn im Auto nach Linz chauffierte – und die ausgelassene Stimmung der Tausenden Fans ließen ihn alle Schmerzen vergessen.