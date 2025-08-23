Vorteilswelt
Sorgen vor der Show

Auftrittslust war größer als die Zahnschmerzen

Oberösterreich
23.08.2025 14:52
Trotz Zahnschmerzen zeigte Leadsänger Philipp mit seiner Mountain Crew sein schönstes Lächeln an ...
Trotz Zahnschmerzen zeigte Leadsänger Philipp mit seiner Mountain Crew sein schönstes Lächeln an der Donau.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Trotz Zahnweh lieferte Mountain-Crew-Leadsänger Philipp auf der Radio OÖ-Partybühne eine absolut perfekte Bühnenshow. Auch Matakustix und ABBAriginal bereiteten den Fans beim Linzer „Krone“-Fest einen unvergesslichen Abend.

Kaum hatte die Sonne das Urfahraner Donauufer in goldenes Licht getaucht, sorgte – Punkt 17.45 Uhr – die Mountain Crew auf der Radio OÖ-Partybühne für den ersten großen Partyknall des Abends. Doch dass es überhaupt so weit kommt, war alles andere als sicher. Leadsänger Philipp kämpfte mit heftigen Zahnschmerzen und stand schon kurz davor, den Auftritt abzusagen. Seelische Unterstützung kam von Mama Claudia, die ihn im Auto nach Linz chauffierte – und die ausgelassene Stimmung der Tausenden Fans ließen ihn alle Schmerzen vergessen.

ABBAriginal verzauberten die Fans mit bestens vertrauten Ohrwürmern.
ABBAriginal verzauberten die Fans mit bestens vertrauten Ohrwürmern.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Geballte Ladung an Energie
Der Party-Vibe war schon richtig auf Touren, als um kurz vor halb acht Matakustix so richtig loslegten und eine geballte Ladung Energie lieferten. Matthias Ortner und seine Crew gaben alles: Mit Kärntner Dialekt, Beatboxing, Trompete, Akkordeon und akustischen Sounds mischten sie Pop, Rock und Volksmusik – und alles mit spürbarer Spielfreude. Das Ergebnis? Ein kreatives Feuerwerk.

Dieses Publikum weiß, wie man Party macht! Die Stimmung vor der Radio OÖ-Partybühne war genial.
Dieses Publikum weiß, wie man Party macht! Die Stimmung vor der Radio OÖ-Partybühne war genial.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Danach eroberte ABBAriginal die Bühne und für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Schon mit den ersten Harmonien legte sich eine warme Nostalgie über das Publikum. Die Stimmen glitten übereinander wie funkelnde Wellen, vertraut und doch neu, fast so als würde man alte Tagebücher aufschlagen und plötzlich wieder mittendrin tanzen. Die Tausenden „Krone“-Fest-Fans wiegten sich im Takt, lächelten und sangen lauthals mit – viele hatten die Augen geschlossen als wollten sie den Moment festhalten.

Mit guter Live-Musik kann man nie jung genug anfangen.
Mit guter Live-Musik kann man nie jung genug anfangen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Zeitlose Ohrwürmer
Egal ob bei „Dancing Queen“, „Fernando“, „Mamma Mia“, „Waterloo“, „The Winner Takes It All“ oder „Super Trouper“ – jede Melodie klang wie ein zeitloser Ohrwurm aus dem glanzvollem Universum der 1970er-Jahre. Die vier Musiker überzeugten nicht nur durch stimmliche Präzision, sondern auch durch ihre mitreißende Bühnenpräsenz. Die Magie von ABBA war wirklich allgegenwärtig.

