Gutachten ist wie ein „Freispruch“ für den Arzt

„Laut dem gerichtsmedizinischen Gutachten, dass uns jetzt auch in schriftlicher Form vorliegt, war ein Schädel-Hirn-Trauma die Todesursache und nicht die Verabreichung von Morphin. Insgesamt wurden 14 Patientenakten überprüft, aber alles war einwandfrei. Es wurde einzig kritisiert, dass die Dokumentation ausführlicher sein hätte können.“ Der Linzer Universitätsprofessor und Justiz-Experte Alois Birklbauer war von Bernd Wiesinger, dem Verteidiger des Kirchdorfer Anästhesisten beigezogen worden.