Körper von Schwan komplett mit Angelsilk umwickelt

Ein Passant bemerkt am Donnerstag bei der Schlögener Schlinge einen Schwan, der offenbar mitten in der Donau festhing. Er wollte zwar wegschwimmen, konnte aber nicht. Ein Mitglied der Tierhilfe Gusental schwamm zu dem Wasservogel und stellte fest, dass er komplett mit Angelsilk umwickelt war.