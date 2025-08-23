Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konnte nicht schwimmen

Körper von Schwan komplett mit Angelsilk umwickelt

Oberösterreich
23.08.2025 17:00
Tierretter zogen den Vogel aus dem Wasser.
Tierretter zogen den Vogel aus dem Wasser.(Bild: Tierhilfe Gusental)

Wegen eines schwimm-unfähigen Schwans wurde die Tierhilfe Gusental zur Donau im Bereich der Schlögener Schlinge gerufen. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass Angelschnur schuld an der Misere des Wasservogels war. Sie hatte sich um seinen ganzen Körper gewickelt.

0 Kommentare

Ein Passant bemerkt am Donnerstag bei der Schlögener Schlinge einen Schwan, der offenbar mitten in der Donau festhing. Er wollte zwar wegschwimmen, konnte aber nicht. Ein Mitglied der Tierhilfe Gusental schwamm zu dem Wasservogel und stellte fest, dass er komplett mit Angelsilk umwickelt war.

Tier von Schnüren befreit
Der Schwan wurde vorsichtig freigeschnitten und dann an Land gebracht, wo die restlichen Angelschnüre entfernt wurden. Danach konnte das unverletzte Tier wieder in die Freiheit entlassen werden.

Appell der Tierschützer
Die Tierschützer appellieren, beim Angeln keinen Müll oder Angelschnüre zurückzulassen, da diese eine große Gefahr für Tiere darstellen würden.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
138.772 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
125.241 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
111.619 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1946 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
1765 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1482 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Nach Scooter-Unglück
Papa von toter Rosa berührte mit emotionaler Bitte
Bundesliga im Ticker
LIVE: Warten auf erstes Tor bei BW Linz gegen Ried
Nationenstreit
Auf Parkplatz flogen Fäuste: ein Schwerverletzter
Bundesliga im Ticker
LIVE: 0:2 und in Unterzahl! LASK vor dem K.o.
Autos beschädigt
Nach irrer Fahrt lachte Lenker und zitterte extrem
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf