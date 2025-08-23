Wasserski-Fahrer (55) streifte bei Sprung Sportler

Ex-Vorstandsdirektor entwickelt jetzt Kinderspiel
Folgenschwerer Freizeitunfall am Wolfgangsee: Zwei Wasserski-Fahrer kollidierten bei einer Schanze, woraufhin einer davon stürzte und schwer verletzt wurde. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Ein erfahrener Wasserski-Fahrer (55) aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung sprang Freitagabend am Mondsee mit seinen Wasserskiern über eine Schanze. Zeitgleich fuhr ein zweiter Wassersportler (45) unter ihm durch. Der 55-Jährige streifte den Helm des 45-Jährigen aus St. Lorenz und kam dadurch ins Trudeln.
Mit Heli ins Spital
Er stürzte in weiterer Folge in den See und verletzte sich dabei schwer. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 55-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins UKH nach Salzburg geflogen.
