Wasserski-Fahrer (55) streifte bei Sprung Sportler

Ein erfahrener Wasserski-Fahrer (55) aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung sprang Freitagabend am Mondsee mit seinen Wasserskiern über eine Schanze. Zeitgleich fuhr ein zweiter Wassersportler (45) unter ihm durch. Der 55-Jährige streifte den Helm des 45-Jährigen aus St. Lorenz und kam dadurch ins Trudeln.