79-Jähriger stürzte während Kletterkurs ins Seil

79-Jähriger konnte nicht mehr weiter

Der Kletterer stürzte pendelförming ins Seil und prallte gegen die Felswand. Dadurch stürzten Gesteinsbrocken in die Tiefe, von denen ein 40-Jähriger aus Wels getroffen und verletzt wurde. Dem Kursleiter (57) gelang es, den 79-Jährigen bis zu einem Schrofenband abzuseilen. Dort wurde er vom Rettungsheli aufgenommen und ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum nach Kirchdorf geflogen.