Hunde verrieten ihn

22-Jähriger bestahl dreimal den gleichen Hofladen

Oberösterreich
23.08.2025 15:30
Im SB-Laden nahm der 22-Jährige Geld und Lebensmittel mit.
Im SB-Laden nahm der 22-Jährige Geld und Lebensmittel mit.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

„Aller guten Dinge sind drei“, dachte sich vermutlich ein 22-Jähriger, der immer wieder im gleichen Hofladen lange Finger machte. Einmal hatte er sogar seine beiden Hunde dabei, die ihn letztlich auch verrieten. 

Dreimal soll ein 22-Jähriger das Wort Selbstbedienung in einem Hofladen in Laakirchen völlig falsch interpretiert haben. Am 8. August wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt, als er mit seinen beiden Hunden den Shop betrat, Milchprodukte in einen großen Rucksack steckte und ohne zu bezahlen ging.

Laden dreimal heimgesucht
Vier Tage später war der 22-Jährige erneut vor Ort, diesmal soll er Münzen aus der frei zugänglichen Wechselkasse mitgenommen haben. Und weil aller guten Dinge bekanntlich drei sind, kehrte er am 18. August ein weiteres Mal zurück. Um unerkannt zu bleiben, maskierte er sich vorsorglich mit einer Kappe und einem schwarzen Pullover.

Geldlade ausgeräumt
Zudem steckte er die Überwachungskamera aus, bevor er die Tage zuvor ausgespähte Geldschublade aufbrach und Bargeld entwendete. Am Tag danach brachte die Besitzerin (35) des Hofladens die Diebstähle zur Anzeige, nur drei Tage später klickten für den 22-Jährigen die Handschellen. Wegen seiner Hunde, der Videoaufnahmen und einer weiteren eindeutigen Spur konnte er identifiziert werden. Er ist geständig. 

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Oberösterreich

