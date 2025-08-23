Fahrt mit Motocross-Maschine endete im Krankenhaus

Statt ein gemeinsames Bier nach der Spritztour mit Freunden auf der Motorcross zu genießen, landete ein Mühlviertler (34) verletzt in Krankenhaus. Der Motorsportler hatte sich auf einem Waldweg überschlagen. Zwei Stunden zuvor war ein Mopedfahrer (15), ebenfalls im Mühlviertel, gegen einen Baum gekracht.
Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am Samstag gegen 16.30 Uhr mit seiner Motocross-Maschine auf einem öffentlichen Waldweg in der Gemeinde Weitersfelden. Sein Cousin und ein gemeinsamer Freund fuhren ebenfalls mit ihren Motocross mit.
Gegen Kanaldeckel geprallt
Der 34-Jährige fuhr als letzter in der Gruppe und lenkte sein Fahrzeug aus einer Linkskurve heraus, als er plötzlich vom Waldweg abkam, gegen einen verwachsenen Kanaldeckel prallte, sich mit seiner Motocross überschlug und stürzte. Der unbestimmten Grades Verletzte wurde nach der medizinischen Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum geflogen.
Zwei Stunden zuvor verunglückte Mofalenker (15)
Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am Samstag gegen 14.10 Uhr mit seinem Moped auf der Alberndorfer Straße in Neumarkt im Mühlkreis. Auf einem geraden Streckenabschnitt kam er rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Nachkommende Lenker fanden ihn am Straßenrand liegend und setzten unverzüglich die Rettungskette in Gang bzw. leisteten Erste Hilfe. Der 15-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Freistadt gebracht.
