Fahrt mit Motocross-Maschine endete im Krankenhaus

Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am Samstag gegen 16.30 Uhr mit seiner Motocross-Maschine auf einem öffentlichen Waldweg in der Gemeinde Weitersfelden. Sein Cousin und ein gemeinsamer Freund fuhren ebenfalls mit ihren Motocross mit.



Gegen Kanaldeckel geprallt

Der 34-Jährige fuhr als letzter in der Gruppe und lenkte sein Fahrzeug aus einer Linkskurve heraus, als er plötzlich vom Waldweg abkam, gegen einen verwachsenen Kanaldeckel prallte, sich mit seiner Motocross überschlug und stürzte. Der unbestimmten Grades Verletzte wurde nach der medizinischen Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum geflogen.