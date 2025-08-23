Polizeihund „Black Jack“ erschnüffelte Abgängige

Freitagabend meldete eine Krankenpflegerin eine Demenzkranke (75) aus einem Pflegeheim in Gmunden abgängig. Die 75-Jährige konnte vorerst nicht gefunden werden, bevor eine „Spürnase in Ausbildung“ einen Zufallstreffer landete.
Den Titel „Polizist der Woche“ sicherte sich Hund „Black Jack“ im Rahmen einer Suchaktion in Gmunden. Dort wurde Freitagabend nach einer demenzkranken 75-Jährigen gesucht, die zum wiederholten Male aus einem Pflegeheim in Gmunden abgängig war.
Hundestaffel alarmiert
Als die Suche an den üblichen „Verstecken“ negativ ausfiel, wurde eine Polizeihunde-Staffel aus Laakirchen und der Hubschrauber „Libelle“ angefordert. Kurz nach 20 Uhr dann die erlösende Nachricht: Eine Diensthundeführerin meldete, dass sie die Abgängige gefunden hätte.
„Lehrling“ erfolgreich
Denn ihr Hund „Black Jack“ brachte beim Spazierengehen kein Stöckchen, sondern gleich ganze Menschen mit – und das, obwohl er wegen seiner noch nicht abgeschlossenen Ausbildung gar nicht Teil der Suchaktion gewesen war. Die 75-Jährige konnte unverletzt dem Pflegepersonal übergeben werden.
