Polizeihund „Black Jack“ erschnüffelte Abgängige

Den Titel „Polizist der Woche“ sicherte sich Hund „Black Jack“ im Rahmen einer Suchaktion in Gmunden. Dort wurde Freitagabend nach einer demenzkranken 75-Jährigen gesucht, die zum wiederholten Male aus einem Pflegeheim in Gmunden abgängig war.

Hundestaffel alarmiert

Als die Suche an den üblichen „Verstecken“ negativ ausfiel, wurde eine Polizeihunde-Staffel aus Laakirchen und der Hubschrauber „Libelle“ angefordert. Kurz nach 20 Uhr dann die erlösende Nachricht: Eine Diensthundeführerin meldete, dass sie die Abgängige gefunden hätte.