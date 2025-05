Stadt sagt Wildwuchs bei Werbetafeln den Kampf an

Keine Werbung bei Schulen

Ebenso verboten sind diese rund um Schulen und Kindergärten, in Parks, auf Parkplätzen, in der Fußgängerzone – mit Ausnahme der dortigen Geschäftstreibenden – und bei Kreisverkehren. Außerdem wird genauer darauf geachtet, dass an Kreuzungen, bei Fußgängerübergängen und in Kurven die Verkehrssicherheit nicht mehr durch Reklame beeinträchtigt wird. Auf Gehsteige oder auf die Fahrbahn dürfen die Plakate nicht mehr hineinragen.