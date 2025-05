Moskau überzieht Kiew mit heftiger Drohnenattacke

Moskau rückt weiter vor

Russland hat unterdessen nach eigenen Angaben eine Siedlung in der Ostukraine eingenommen. Streitkräfte hätten die Kontrolle über die Ortschaft Bahatyr in der Region Donezk übernommen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS berichtete, russische Streitkräfte hätten in den vergangenen 24 Stunden 75 ukrainische Drohnen abgeschossen.