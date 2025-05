Leben mit Fußfessel: „Es war einmal was anderes“

Eingeschränkte Bewegungsfreiheit

Auch Alfons Mensdorff-Pouilly, kurz Graf Ali genannt, war für drei Monate Fußfesselträger. In seinem Schloss im burgenländischen Lussing verbrachte er die sanfte Haftvariante. Allerdings durfte er sich nur eingeschränkt – in einigen Zimmern – bewegen und nicht am gesamten Areal. Aber immer noch Luxus im Vergleich zu seiner Zeit in U-Haft in Großbritannien.