Wörthersee und Co.: Neue Gratis-Badeplätze geplant

Ein Sprung ins Wasser ganz ohne Eintritt und Öffnungszeiten? In Kärnten ist das an vielen Seen längst möglich. Und es geht weiter, es wartet sogar ein Jubiläum: Heuer kommt der 30. freie Seezugang dazu. Lesen Sie hier, wo der Sprung ins kühle Nass kostenfrei ist.