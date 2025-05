Rätsel um geparkten Kombi voller Müll und Krempel

Seit Wochen schon steht in Linz-Urfahr ein Skoda Fabia herum. Was daran außergewöhnlich ist? Der Wagen ist bis unters Dach angeräumt. Müll, leere Essensverpackungen, Decken, Sackerl, Gewand, Schuhe, aber auch offenbar originalverpackte Schraubenzieher und ein Tastenhandy gammeln darin vor sich hin. An den wenigen freien Stellen bildet sich Schimmel, durch die einen Spalt geöffneten Fenster dringt Müllgeruch.