Imposante Zahlen: Sturm jubelt über neue Rekorde

Egal, wie diese Saison auch ausgehen mag – Sturm jubelt schon zwei Runden vor Liga-Schluss über ein wirtschaftliches Rekordjahr! Thomas Tebbich reibt sich die Hände: „Im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 haben wir einen Umsatz von knapp über 50 Millionen Euro gemacht. Diesmal haben wir einen Umsatz von 85 Millionen geschafft, in diese Sphären kommt in Österreich mit Ausnahme von Salzburg kein Klub hin“, ist der Geschäftsführer Wirtschaft des Tabellenführers stolz auf die imposante Zahl. Die sich aus Transfers, Einnahmen aus der Champions League, Ticketing und Co. zusammensetzt. Es ist eine Saison der Superlative für die Schwarzen. „Seit Juli 2024 haben wir an die 16.000 Trikots verkauft, das hat es in der Klubgeschichte davor auch noch nicht gegeben“, betont der Wirtschafts-General.