Afrika-Rückkehrer ist nicht mit Ebola infiziert

Erleichterung bei Patient und 26 Kontaktpersonen

Der Verdacht war am Freitagabend gemeldet worden. Davor hatten die tschechischen Gesundheitsbehörden informiert, der US-Amerikaner sei nach einem mehrwöchigen Aufenthalt in der Demokratischen Republik Kongo über Ruanda und die USA am 6. Mai nach Tschechien eingereist. Alle 26 Personen, mit denen er seither in Kontakt gekommen war, seien identifiziert und sicherheitshalber in Quarantäne genommen worden.