F1-Comeback? Neue Gerüchte um Mick Schumacher

„Mick hat mehr Erfahrung“

Man merkt, der Druck, der auf den jungen Piloten in der Motorsport-Königsklasse lastet, ist bereits von Anfang an enorm – profitiert am Ende vielleicht sogar Mick Schumacher? „Mick hat mehr Erfahrung als ein Franco Colapinto. Er wäre auf jeden Fall ein Kandidat, wenn Colapinto nicht abliefert. Er lernt ja auch jetzt noch weiter. In der WEC ist er immer der schnellste von den drei Piloten seines Autos“, betont Sky-Experte Timo Glock. Nachsatz: „Daher ist er definitiv eine Option!“