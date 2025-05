Von Föhn über Rasenmähen: Gefahr für die Ohren

In Großraumbüros entsteht schon einmal ein Lärmpegel von 75 dB. Das ist so, als ob Sie neben einem laufenden Staubsauger arbeiten würden! Beim Einkaufen in Geschäften werden oft 85 dB erreicht, das reicht an die Werte einer Hauptverkehrsstraße heran. Wien zählt übrigens immer noch zu den lautesten Städten Europas hinter Paris, London und Rom. Bei einer Lärmbelastung von rund 85 dB beträgt die maximal zulässige Einwirkzeit bis zu acht Stunden pro Tag.