Formel-1-Titelanwärter „bricht jedes Mal zusammen“

In der laufenden Formel-1-Saison läuft Oscar Piastri seinem Teamkollegen den Rang ab. Während der Australier sich am Samstag die Pole in Imola schnappen konnte, enttäuschte Lando Norris mit Rang vier. Ärgerlich aus der Sicht des Titelanwärters aus Großbritannien. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Imola eine Strecke ist, auf der Überholmanöver sehr schwierig sind.