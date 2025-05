„Ich war ein Depp und habe mich richtig geschämt“

Christian Makor sitzt im Gasthaus Keintzel in Linz, vor ihm ein Sommerspritzer. Jeder andere würde wahrscheinlich demonstrativ Mineralwasser bestellen, wenn er sich mit der „Krone“ trifft – nicht so der Innviertler. Christian Makor ist jener Mann, der im November 2020, nachdem er alkoholisiert einen Parkschaden verursacht hatte, zurückgetreten ist und alle seine Ämter in der SPÖ niedergelegt hat. Mehr als vier Jahre nach seinem Rücktritt spricht der ehemalige SPÖ-Klubobmann das erste Mal über das, was wirklich zu jener Dummheit geführt hat, die ihm letzten Endes das Aus in der Politik bescherte.