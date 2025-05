Ein Kärntner verteilt beim Giro die gelben Karten

Was für eine tolle Premiere! Vor dieser Saison ist der Kärntner Christopher Enzi als Rennkommissar im Radsport in die World-Tour-Gruppe des Verbandes „UCI“ aufgestiegen. Und aktuell ist der 40-Jährige beim Giro in Italien im Einsatz. „Das ist natürlich eine große Ehre für mich, darauf habe ich lange hingearbeitet. Ich spreche Italienisch, das war ein Vorteil“, so Enzi, der mit 29 Jahren der jüngste Kommissar aller Zeiten war.