Mit den Temperaturen geht es wieder abwärts

Weiterhin „unterkühlte Stimmung“ hinsichtlich Wetter in Österreich: Auch in der neuen Woche ist anhaltende Wetterbesserung nicht in Sicht. Am freundlichsten und wärmsten zeigt sich noch der Montag, ehe sich das nächste Tief ankündigt. Pünktlich am Freitag rasseln dann die Temperaturen wieder gehörig abwärts.