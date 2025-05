Eurovision-Sieg: Was war Ihr Highlight?

Johannes Pietsch alias JJ hat den diesjährigen Eurovision Song Contest in Basel gewonnen. Mit seinem Beitrag „Wasted Love“ holt er den 70. ESC im kommenden Jahr nach Österreich. Was war Ihr persönliches Highlight des diesjährigen Wettbewerbs? Welche Songs sind Ihnen – im positiven wie im negativen Sinne – besonders in Erinnerung geblieben?