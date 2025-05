Pröll fordert: „Bringen wir Ruhe in den Verband!“

Pröll will Generalstrategie für ÖFB

Er habe bereits einen Termin im Bundeskanzleramt vereinbart und werde auch Gespräche mit Sportminister und Vizekanzler Andreas Babler sowie den Sportsprechern aller Parlamentsparteien führen, so Pröll. Außerdem kündigte der Niederösterreicher an, in den kommenden Monaten eine Generalstrategie für den ÖFB zu diskutieren und zu beschließen. „Damit wir mit klarem Blick unsere Arbeit tun können. Unternehmen ohne Strategie, nur mit Blick auf die Vergangenheit und ‘weiter so wie‘s war‘, haben keine Zukunft.“