Wettbieten um den ESC? Was jetzt auf uns zukommt

Neben Wien sind Salzburg und Graz heiße Kandidaten. Auch Innsbruck meldete am Sonntag bereits Interesse an einer Bewerbung an, ebenso wie Oberwart im Burgenland und Wels in Oberösterreich. Schließlich müsse ja nicht „alles in Wien“ stattfinden, so der Innsbrucker Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA): „Österreich ist größer.“ Die Olympiahalle mit einem Fassungsvermögen von bis zu 12.000 Zuschauern sei „prädestiniert“ für ein solches Event. Anzengruber stand bereits im Austausch mit dem Tourismusverband und den Verantwortlichen der Olympiahalle: „Wir werden ein Topangebot liefern.“